Rusya'yı ziyaret eden Jaishankar ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Jaishankar, Rusya'nın uzun süredir kendileri için güvenilir bir ortak olduğunu belirterek, ikili ilişkileri geliştirmenin iki ülkenin de çıkarına olduğunu söyledi.

Batılı ülkelerdeki yetkililerin, Hindistan'ın önemli oranda artırdığı Rus petrolü ithalatına yönelik eleştirilerini değerlendiren Jaishankar, "Hindistan dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol tüketicileri arasında bulunuyor ancak gelirlerimiz aynı seviyede değil. Dolayısıyla, Hint tüketicilerin uluslararası enerji piyasalarına en avantajlı koşullarda, mümkün olan en iyi şekilde erişmesini sağlamak temel yükümlülüğümüzdür." diye konuştu.

Jaishankar, "Açıkça söyleyebilirim ki Rusya ile ilişkilerimiz bizim çıkarımızadır. Biz de çıkarımıza olan bir durumu gelecekte de devam ettirmek isteriz." dedi.

Rusya ile ticarette ise Hindistan lehine daha fazla denge sağlamak istediklerinin altını çizen Jaishankar, "Yılda 30 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmine yönelik hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Ekonomik iş birliğimiz uzun vadeli istikrara doğru ilerliyor ancak sürdürülebilir olması için dengelenmesi gerekiyor. Bugünkü görüşmelerimizin merkezinde bu konular vardı." ifadesini kullandı.

"Hindistan ile uluslararası alanda yoğun etkileşim içindeyiz"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da görüşmede ele aldıkları konular hakkında bilgi vererek, "Modern silah türlerinin ortak üretimi dahil askeri teknik iş birliği ile ilgili durumu ve beklentileri ayrıntılı olarak istişare ettik." dedi.

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve Hindistan arasında serbest ticaret bölgesine dair anlaşmayla ilgili müzakerelerin önemini vurgulayan Lavrov, Hindistan ile Birleşmiş Milletler (BM), BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), G20 gibi uluslararası platformlarda yoğun etkileşim içinde olduklarını dile getirdi.

"Taliban ile düzenli olarak temas halindeyiz"

Afganistan meselesine de değinen Lavrov, bu ülkedeki Taliban geçici hükümeti ile çalışmalara devam ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Henüz istenilen sonucu elde edemedik. Kabil'deki iktidarı temsil eden meslektaşlarımızın, halkına vadettikleri unsurlar yönünde hızla hareket ettiklerini henüz göremedik. Özellikle, Afgan halkının etnik siyasi birliğinin pekiştirilmesi ve iktidarın etnik siyasi oluşumunun sağlanması gerekliliğini kastediyorum."

Lavrov, haftaya Afganistan meselesine ilişkin "Moskova Formatı"nda toplantının düzenleneceği bilgisini paylaşarak, "Taliban temsilcileriyle düzenli olarak temas halindeyiz. Afganistan temsilcilerinden gizlediğimiz bir şey yok. Afganistan'da Taliban ve diğer siyasi güçlere toplantıyla ilgili ayrıntılı şekilde bilgi vereceğiz." ifadesini kullandı.