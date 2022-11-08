AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, ordunun yönetime el koymasının ardından geçen 2 senede şiddet ve insan hakları ihlalleri arttı, bu nedenle 5'inci yaptırım paketi kabul edildi.

Yaptırım listesine eklenen 19 kişi içinde Myanmar Yatırım ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Kan Zaw, Yargıtay Başkanı Htun Htun Oo'nun yanı sıra Myanmar ordusu, Yüksek Seçim Komisyonu ve ordu ile bağlantılı bazı özel şirketlerin yetkilileri bulunuyor.

Yaptırım uygulanacak kuruluşlar listesine de demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü baltaladığı gerekçesiyle Devlet İdari Konseyi eklendi.

Son eklenenlerle birlikte AB'nin Myanmar'da yaptırım uyguladığı kişi sayısı 84'e, kuruluş sayısı 11'e yükseldi. Yaptırımlar seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ve fon yasaklarını içeriyor. AB'nin Myanmar'a silah ambargosu ve ihracat kısıtlamaları da devam ediyor.

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu, bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi halen hapishanelerde tutuluyor. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.