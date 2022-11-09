İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Ankara’daki kritik temaslarının ardından TRT’ye özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin kararlarına saygı duyduklarını söyleyen İsveç Başbakanı Kristersson, hükümetin Madrid Mutabakatı'ndan doğan yükümlülüklerine sıkı şekilde bağlı olduğunu tekrarladı:

“İsveç terörle, organize suçla, terörizmin finanse edilmesiyle savaşta çok kararlı. Madrid Mutabakatı’ndaki yükümlülüklerimize bağlıyız. Şu anda bunu yapıyoruz"

Ulf Kristersson, terör örgütleri ile daha etkili mücadele için yeni yasal düzenlemeler yapıldığını da söyleyerek, “Yeni yasal düzenlemeler yapıyoruz, hatta terör örgütlerine karşı çok daha etkili olabilmesi için anayasamızda dahi değişiklik yapıyoruz. Terörist eylemlere katılımı önlemek için çalışıyoruz “ dedi.

Kristersson, İsveç'in suç ve terör örgütleri için güvenli liman olmayacağını da vurguladı.