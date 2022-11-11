Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 12:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Macaristan Başbakanı: Erdoğan, Rusya-Ukrayna ara buluculuğunu başaran tek lider
[Fotograf: AA]
Macaristan Başbakanı Victor Orban Rusya ve Ukrayna arasında başarılı ara buluculuk yapan tek liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarlığını ifade etti.
Özbekistan'ın Semerkant şehrindeki Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılan Victor Orban düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Orban, savaş ve yaptırım yerine barış ve iş birliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı, "Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında başarılı biçimde arabuluculuk yapan tek lider" diye yazdı.
Victor Orban Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de Avrupa'nın enerji çeşitliliğini artırmaya yardımcı olduğuna dikkat çekti. İki lidere minnettar olduğunu ifade etti.
Macaristan Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olarak yer alıyor.
Etiketler: Macaristan Rusya Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev
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