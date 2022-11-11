Özbekistan'ın Semerkant şehrindeki Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılan Victor Orban düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaştı.



Orban, savaş ve yaptırım yerine barış ve iş birliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı, "Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında başarılı biçimde arabuluculuk yapan tek lider" diye yazdı.

Victor Orban Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de Avrupa'nın enerji çeşitliliğini artırmaya yardımcı olduğuna dikkat çekti. İki lidere minnettar olduğunu ifade etti.



Macaristan Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olarak yer alıyor.