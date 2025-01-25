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Dünya
AA 25.01.2025 23:41

İsrailli kadın askerler, kendilerine uyuşturucu verildiği iddialarını yalanladı

İsrail ordusu doktorları, serbest bırakılan 4 İsrailli kadın asker esiri muayene ettikten sonra sağlık durumlarının "mükemmel" olduğunu ve söz konusu esirlerin Gazze Şeridi'nde kaldıkları süre boyunca hiçbir uyarıcı veya uyuşturucu madde almadıklarını teyit ettiklerini belirtti.

İsrailli kadın askerler, kendilerine uyuşturucu verildiği iddialarını yalanladı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu doktorları Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan dört kadın askeri muayene ettikten sonra "sağlık durumlarının iyi ve stabil" olduğunun tespit edildiğini belirtti.

İsrailli doktorlar, kadın askerlerin esaret altındayken herhangi bir uyarıcı veya uyuşturucu madde de almadıklarını doğruladığını aktardı.

Böylece İsrailli kadın asker esirler, Hamas tarafından İsrailli esirlere serbest bırakmadan önce mutlu görünmeleri için vitaminler ve sakinleştiriciler şeklinde uyarıcılar verdiği yönündeki İsrail iddialarını yalanlamış oldu.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının 2'nci turunda 4 İsrailli kadın asker esire karşılık, 120'si İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

Kassam Tugayları, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının ikinci turu kapsamında serbest bırakılan 4 İsrailli kadın askerin, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edilme sürecine ilişkin görüntü paylaşmıştı.

İsrailli kadın askerlerin temiz giyimleri, yüzlerinin gülmesi, son derece sağlıklı görünümleri ve Arapça konuşmaları dikkati çekmişti.

Telegram üzerinden paylaşılan görüntüde, teslim edilmeden önce araç içinde konuşan İsrailli kadın esirler, İsrail'in şiddetli bombardımanına rağmen hayatlarını koruma çabaları için Kassam Tugaylarına Arapça konuşarak teşekkür etmişti.

Esir takasının 1'inci turunda 90 Filistinli ve 3 İsrailli esir serbest kalmıştı

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk turunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.

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