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Dünya
AA 25.01.2025 23:37

Hamas, İsrail'i ateşkes anlaşmasını uygulamayı ağırdan almakla suçladı

Hamas, İsrail'i ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmasını geciktirmekle suçladı.

Hamas, İsrail'i ateşkes anlaşmasını uygulamayı ağırdan almakla suçladı

Hamas'tan yapılan açıklamada, "İşgalci güçler, ateşkes ve esir takası anlaşmasının maddelerini uygulamada oyalanmaya devam ediyor. Gazze'deki Raşid Caddesi’ni kapalı tutarak ve güneyden kuzeye dönen yaya sığınmacıların geçişini engelleyerek anlaşmayı ihlal ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, anlaşmanın uygulanmasındaki herhangi bir aksamanın ve bunun sonuçlarının sorumluluğunun İsrail’e ait olduğu belirtildi.

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması hükümlerinin aksine Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmaması bahane gösterilerek, Yehud serbest bırakılana kadar Gazze sakinlerinin kuzeye geçmesine izin verilmeyeceği kaydedilmişti.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Yehud'un serbest bırakılması talebini arabuluculara ilettiğini, Hamas'tan söz konusu esir İslami Cihad Hareketi'nin elinde olduğu için bu konuda söz verilemeyeceği cevabının geldiğini öne sürmüştü.

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