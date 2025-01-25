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Dünya
AA 25.01.2025 22:35

İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını yine ihlal etti

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen, çekilmeyi vadettiği güne saatler kala Lübnan'ın güneyindeki ihlallerini sürdürdü.

İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını yine ihlal etti

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, güneydeki Nebatıyye iline bağlı Mercayun ve Hasbaya ilçelerinde ev ve binaların patlatılması, yolların tahrip edilerek kapatılması, ateş açılması ve savaş uçaklarıyla taciz gibi çeşitli ihlaller gerçekleştirdi.

Kantara köyünde bir Lübnanlı, İsrail askerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarında ateşkesi 17 kez daha ihlal ederek, toplam ihlal sayısını 676’ya çıkardı.

İsrail ordusunun 26 Ocak'a kadar Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyordu

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

İsrail ordusunun saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

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