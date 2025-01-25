Filistinli esirler, İsrail hapishanelerinde gördükleri eziyeti anlattı

İsrail'in yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden firar etmeyi başardıktan sonra yeniden tutuklanan ve bugün esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinli esir Muhammed Arıda, "Allah'ın izniyle Filistinli esirlerin serbest kalacaklarını" dile getirdi.

Arıda, hücre cezasında tutulduklarını ve dışarıdan haber alamadıklarını, buna rağmen serbest kalacak olmalarından Filistin halkının büyük sevinç yaşacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Serbest kalacağına olan inancını her zaman koruduğunu belirten Arıda, dünya liderlerine ve ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği mesajında şunları kaydetti:

"Dünya liderlerine sesleniyorum, bu yıl artık Filistin halkı için yeter demelisiniz. Filistin halkı zulme uğruyor, Filistinliler bir millet. Ne zamana kadar Filistin davasını yok sayacaksınız? Bu davaya bir çözüm bulmanız lazım. Buna çözüm bulmazsanız bir barış, bir anlaşma olmayacak, aynı dairede dolaşıp duracaksınız. Bay Trump, dünyadaki en güçlü devletin lideri, bizi kendi yerinize koyun, sen de bizim gibi mert bir adamsın ve halkının işkenceye uğramasına, zulmedilmesine, zillete maruz kalmasına müsade eder misiniz? Sen dünyadaki en güçlü ülkenin liderisin, bu sorunu çöz. Bizler savaşmak istemiyoruz, bizler barış yanlısıyız. Ama işgalin bu zulmünü kabul etmeyeceğiz."

"İsrail hapishanelerinde açlık işkence aracı olarak kullanılıyor"

Filistinli esir Muhammed Şakir Mealla, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ve İsrail hapishanelerinde 22 yıl 11 ay hapis cezasını tamamladığını belirterek, "İsrail hapishanelerinde özellikle 7 Ekim 2023'ten itibaren kasıtlı olarak açlığın işkence aracı olarak kullanıldığını" kaydetti.

Filistinli esirlerin sağlık hizmetlerinden ve temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığını aktaran Mealla, "Bizim temel davamız, buna karşı dayanıklılık göstermekti. Dayandık ve sonunda şimdi burada hürriyeti kutluyoruz." diye konuştu.

Mealla, "Bizler yeniden doğduk. Hürriyete ilişkin bir gün doğumu yoktu. Ben 23 sene hapiste kaldım özgürlüğü göreceğimi bilemezdim." ifadesini kullandı.

"Son bir buçuk yıldır tok, korku yaşamadan, başımızı ellerimizin arasına almadan yatmadık"

İsrail'in yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden kaçtıktan sonra tekrar yakalanan Filistinli esir Mahmud Faysal da 22 yıl hapis cezasına mahkum olduğunu ve 10 yılı demir parmaklıkların arkasında geçirdikten sonra özgürlüğe kavuştuğunu söyledi.

Özgürlüğüne kavuşan Faysal, şunları kaydetti:

"Bizler karanlık bir kabirdeydik. Elhamdülillah zalim hapishaneden çıktık. Bütün her şeyden mahrumduk. Sağlık hizmetinden, gıdadan yoksunduk. Ne kadar aç olduğumuzu anlatamam, zalim ve feci bir açlıktı. Son bir buçuk yıldır tok, korku yaşamadan, başımızı ellerimizin arasına almadan yatmadık. Bizim irademizi kırmaya çalışıyordu."

Kendisini çıkartanlara Allah'tan mükafat için dua ettiğini belirten Faysal, "Gazze halkının ödülünü de ancak Allah verebilir. Sizlere teşekkür ediyorum. Sizlere bir söz söylemekten çekiniyorum, çünkü kelimeler aciz. Sizlerin direnişine, sizlerin fedakarlığınıza selam duruyorum. Sizler devrimin, direnişin kıvılcımısınız." diye konuştu.

Faysal, Filistin'in "Allah'tan şehitlerine rahmet, yaralılarına şifa, esirlerine özgürlük" için dua etti.

Beytullahim kentinden olan Filistinli esir Halil el-Musellem de uzun yıllar hapiste kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 23 yıl İsrail hapishanelerinde kalan Musellem, bu süreçte özgürlüğüne kavuşması için çaba gösterenlere teşekkür etti.

Ailesi ve sevdikleriyle yeniden bir araya gelmenin kendisi için büyük bir nimet olduğunu vurgulayan Musellem, Gazze halkının sabrına ve mücadelesine olan hayranlığını dile getirerek bunun mükafatını görmelerini temenni etti.

Son dönemde hapishanelerde zor şartlarla karşılaştıklarını belirten Musellem, kendilerine eziyet edildiğini, aç bırakıldıklarını ve vahşi saldırılara maruz kaldıklarını söyledi.

Buna rağmen inançlarını kaybetmediklerini ve davalarına olan bağlılıklarını sürdürdüklerini ifade eden Musellem, Filistin halkının kendilerine verdiği destekle ve inançları sayesinde bu zorlukların üstesinden geldiklerini belirtti.​​​​​​​