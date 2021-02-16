Herhangi bir kaynağa dayandırılmayan haberde, İsrail ile İran arasında doğrudan çatışma ihtimalinin düşük olduğu görüşüne yer verildi. Ülkenin kuzey sınırında artan gerginlik nedeniyle Suriye ve Lübnan'da yaşanabilecek bir çatışmanın Tahran'ı misilleme yapmaya itebileceği öne sürüldü.

Bu nedenle İran'ın Irak'a 200 uzun menzilli füze yerleştirebileceği ve Tel Aviv'in bu durumdan endişe duyduğu iddiasına yer verildi.

Habere göre, Tahran yönetimi, İsrail ordusunun İran topraklarındaki hedeflere karşı doğrudan bir saldırı girişimini önlemek amacıyla söz konusu adımı atabilir.

Haberde ayrıca, son günlerde Suriye'deki İran hedeflerine yönelik İsrail'in düzenlediği söylenen saldırılarda artış yaşandığı vurgulandı.

Dün de Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bazı hedeflere İsrail'in saldırı düzenlediğine yönelik haberlerin geldiğini ve bu haberlerin hemen ardından da İsrail Hava Kuvvetlerinin ülkenin kuzeyinde "sürpriz" tatbikat başlattığına dikkat çekildi.