Hollanda basınına göre "Korona Gerçekleri" (Viruswaarheid) isimli topluluk tarafından açılan davada mahkeme, COVID-19 salgını sebebiyle ortaya çıkan durumun "olağanüstü hal" oluşturmadığını fakat hükümetin sokağa çıkma kısıtlamasını parlamentonun onayı gerekmeyen "olağanüstü hal" yasalarına dayandırdığını vurguladı.

Yasal dayanağının olmadığı gerekçesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına hükmeden mahkeme, kısıtlamanın özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle parlamentonun onayı alınarak uygulanması gerektiğine karar verdi.

Muhalefet kararı olumlu karşıladı

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus kararın detaylarına öğrenmeden konuya ilişkin açıklama yapmak istemezken muhalefet kararı olumlu karşıladı.

Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu kararla ilgili Twitter hesabından, "Yaşasın hukukun üstünlüğü, Başbakan Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Huge de Jonge halkı dinlemediler ama umarım mahkemeyi dinleyecekler!" ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders de kararla ilgili "Güzel haber! Sokağa çıkma kısıtlaması bitti! Dediğim gibi kısıtlama orantısızdı. Şimdi Başbakan Rutte ile parlamentoda görüşme zamanı" değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda Hükümeti karara itiraz etti, yüksek mahkemeye başvurdu

Hollanda'da geçici hükümet, Lahey kentindeki mahkemenin, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılma kararını durdurmak için yüksek mahkemeye başvurdu.

Geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferd Grapperhaus konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Rutte, burada yaptığı konuşmada, sokağa çıkma yasağı tedbirinin kaldırılma kararının COVID-19 mücadelesini doğrudan etkileyeceğini vurgulayarak, "Sokağa çıkma yasağı yasal gerekçelerle haklı olarak kaldırılması gerekiyorsa o zaman bunu tekrar değerlendireceğiz. Fakat bu tedbir sizin ve başkalarının güvenliği için gereklidir. Herkesi mümkün olduğunca sokağa çıkma yasağına bağlı kalmaya çağırıyorum" dedi.

"Mutasyona uğrayan virüsten endişeliyiz"

İngiltere'de görülen COVID-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan yeni türünden hala çok endişeli olduklarına dikkat çeken Rutte, "Sokağa çıkma yasağı bu varyant nedeniyle enfeksiyon sayısının tekrar artmasını önlemek için getirildi. Gerçekten bu yasağa ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.

Grapperhaus da hükümetin, mahkemenin bugün aldığı sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılma kararını durdurmak için yüksek mahkemeye başvurduklarını, temyiz kararı çıkana kadar sokağa çıkma yasağının devam etmesi talebinde bulunduklarını söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları 3 Mart'a kadar uzatılmıştı

Temyiz kararının hükümet açısından olumlu olacağını umut eden Grapperhaus, olumsuz karar çıkması halinde sokağa çıkma yasağıyla ilgili acil bir yasa çıkaracaklarının altını çizdi.

Grapperhaus, "Sokağa çıkma yasağını korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Hollanda'da hükümet 23 Ocak'ta ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamasını yürürlüğe koymuş ve ardından bunu 3 Mart'a kadar uzatma kararı almıştı.