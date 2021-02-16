Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 bini aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Afrika kıtasında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 99 bin 98'e ulaştı.
Kıta genelinde vaka sayısı 3 milyon 786 bin 143'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı 3 milyon 317 bin 639'a, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 99 bin 98'e ulaştı.
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.
Kıtada şimdiye kadar Ruanda, Fas, Cezayir, Mısır, Seyşeller, Morityus ve Ekvator Ginesi toplu aşılamaya başladı.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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