Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da iş dünyası, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemeye yönelik alınan tedbirlerin hafifletilmesi için hükümet üzerindeki baskısını artırıyor.

Yeni strateji belirlenecek

Ülkede, salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında aylardır birçok iş yeri kapalı olurken, iş yeri sahiplerinin bu duruma tepkisi artmaya devam ediyor.

Tepkilerin artmasının ardından Almanya'da ekonomik faaliyetlerin yeniden başlatılmasına ilişkin iş dünyası temsilcileri ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Ekonomi Zirvesi'nde bir araya geliyor.

Altmaier'in 40'tan fazla iş federasyonu temsilcisi ile görüşme yapmasının beklendiği zirvede, salgındaki son durum, hükümetin aldığı kararlar, yardım paketi ve işletmeleri yeniden açmaya yönelik oluşturulacak yeni stratejinin ele alınması öngörülüyor.

İş dünyasında hayalkırıklığı

Hükümetin salgından büyük zarar gören firmalara yardım ödemelerini zamanında yapmamasının iş dünyasını hayal kırıklığına uğrattığı belirtiliyor.

Yardım ile ilgili gecikmelerin iş dünyasında hoşnutsuzluğu daha da artırdığı, bu gecikmenin şirketleri zor durumda bıraktığı ifade ediliyor.

Ekonomin yeniden açılmasına dair strateji eksikliğinden sonra Alman işverenleri ve işçi sendikalarından yapılan ortak açıklamada, çok sayıda şirketin zor durumda olduğu belirtilerek, şirketlerin ve işçilerin endişesinin arttığı vurgulandı.

10 Şubat'taki zirvede Merkel ve eyalet başbakanlarının, bazı kısıtlamaları gevşetmeyi kararlaştırırken, virüsün hızla yayılan varyantlarıyla ilgili endişeler nedeniyle sonraki adımları atamadığına işaret ediliyor.

Zirvede, 16 Aralık 2020'de uygulamaya konulan kısıtlamalar da 7 Mart 2021'e kadar uzatılmıştı.

"Hiçbir stratejinin olmaması tehlikeli"

Almanya İşverenler Birliği Başkanı Rainer Dulger Ekonominin yeniden açılmasında hiçbir stratejinin olmamasını "tehlikeli" olarak niteledi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ise, politikacıların, ekonomiyi yeniden açmak ve Covid-19 vakalarında yeni bir dalgayı önlemek arasında bir denge kurması gerektiğini söyledi.

"Üçüncü bir enfeksiyon dalgası gelirse ekonomide gelişme olmaz" diyen Altmaier, şirketlere Covid-19 yardımlarının gecikmesinin de sanayi gruplarının son dakika taleplerinden kaynaklandığını, Alman şirketlere Covid-19'un etkisine karşı yardımın ulaştırılmasına devam edildiğini aktardı.

"Tutarlı bir aşılama yoluyla nüfusun sağlığının korunmasını sağlamalıdır"

Alman Sanayi Federasyonu'ndan (BDI) yapılan açıklamada, Alman sanayisinin güvenilir bir yol haritasına ihtiyacı olduğu belirtilerek, "Önemli olan, ekonominin yeniden açılmasında daha fazla öngörülebilirlik oluşturmak" denildi.

Bugün gerçekleştirilecek Ekonomi Zirvesi öncesi 20 maddelik bir rapor hazırlayan BDI, şirketler ve toplum için güvenilir bir çerçeve sağlamak üzere öngörülebilirlik ve güvenilirliğin yanı sıra test ve aşı stratejisi konularında öneriler sundu.

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Federal ve eyalet hükümetleri, Almanya'nın güçlü yönlerini korumalı, ekonomi ve toplum için öngörülebilirlik sağlayarak güvenilirlik oluşturmalıdır. Tutarlı bir aşılama ve test stratejisi yoluyla nüfusun sağlığının korunmasını sağlamalıdır."