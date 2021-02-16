Macaristan Sağlık Hizmetleri Merkezi Epidemiyoloji Bölüm Başkanı Agnes Galgoczi, Çin ile yapılan anlaşma kapsamında 550 bin doz COVID-19 aşısının bugün ülkeye ulaştığını açıkladı.

Yapılacak incelemelerden sonra aşının kullanılacağını belirten Galgoczi, ülkeye ulaşan aşıyla 275 bin kişinin aşılanabileceğini söyledi.

Çin ile aşı anlaşması yapan ilk AB ülkesi

Rusya ve Çin ile aşı anlaşması yapan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olan Macaristan, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V ve Sinopharm aşılarının kullanımına onay vermişti.

Macaristan, Çin'den 5 milyon, Rusya'dan da 2 milyon doz COVID-19 aşısı satın alma konusunda anlaşmıştı.

Başbakan Viktor Orban, Çin aşısına güvendiğini ve bundan dolayı söz konusu aşıyı bekleyeceğini söylemişti.

Virüs kaynaklı ölümler 14 bine yaklaştı

Ülkede son 24 saatte 823 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 389 bin 622'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 artışla 13 bin 837'ye çıktı.