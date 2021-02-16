O dönem Fransa'nın Ruanda'daki Temsilcisi Yannick Gerard’a gönderilen “gizli” ibareli diplomatik telgraf Cumhurbaşkanı François Mitterrand'a ait arşivlerde bulundu.

Telgrafta Gerard’a, soykırımı yapan yerel hükümet yetkilileriyle dolaylı kanallar vasıtasıyla görüşmesi talimatı veriliyor. Hükümet yetkililerinin ordu kontrolündeki bölgeyi terk etmeleri için bilgilendirilmeleri isteniyor.

Fransa'nın Ruanda soykırımındaki rolüne ilişkin çalışmalarıyla bilinen François Graner, belgeye dair şunları söyledi:

"Bu, Fransa'nın soykırım öncesinde, sırasında ve sonrasında aşırıcı bir Hutu gruba sürekli desteğinin siyasi kanıtıdır. Fransa, bölgenin kendi etkisi altında kalması için onlara güvendi."

800 binden fazla kişi katledilmişti

Graner, emrin, dönemin Dışişleri Bakanı Alain Juppe tarafından verildiğine dikkati çekti. Soykırımcıların geçebilmesi için kapalı olan sınırların açtırıldığına ve hükümetin 14 üyesinin bu yolla kaçabildiğine vurgu yaptı.

Ruanda'da 1994'te Hutular Tutsilere karşı soykırım başlatmış, 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.