Hollanda İstatistik Bürosu'nun (CBS) öncü verilere göre, 2019'da yüzde 1,7 büyüyen Hollanda ekonomisi geçen yıl salgının etkisiyle bir önceki yıla göre 3,8 daraldı.

Ekonomideki daralmanın yarısından fazlasının, COVID-19 krizi sürecinde yaşanan "hane halkı tüketim harcaması"ndaki yüzde 6,6'lık keskin düşüşle bağlantılı olduğu ifade edilirken, yatırım ve ticaret dengesinde de keskin bir düşüş yaşandığı aktarıldı.

Ülkede, 2020 yılındaki işsizlikte ise 57 bin kişilik artış kaydedildi.

CBS başekonomisti Peter Hein van Mulligen, açıklanan rakamlara ilişkin olarak "Durum bundan çok daha kötü olabilirdi." yorumunu yaptı.

Ticaret, ulaşım, yiyecek-içecek ve depolama endüstrisi, işletme hizmetleri endüstrisi ve sağlık sektöründeki düşük üretimin, yaşanan rekor küçülmede büyük pay sahibi olduğu ifade edildi.

En son sert düşüşün gerçekleştiği 2009 yılı finansal krizindeki daralma yüzde 3,7 idi.