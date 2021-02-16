Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de kasırga: 3 ölü, 10'dan fazla yaralı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde meydana gelen kasırgada 3 kişi hayatını kaybetti, 10’dan fazla kişi yaralandı.
Eyalete bağlı Brunswick County kıyı şehrinde, dün gece geç saatlerde etkili olan kasırga ciddi hasara yol açtı.
Bölgede birçok ev yıkıldı, çok sayıda evde insanlar mahsur kaldı, elektrik kesintileri yaşandı. 3 kişi öldü, en az 10 kişi yaralandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimine bağlı ekipler tarafından arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artabileceği belirtildi.
Etiketler: ABD
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