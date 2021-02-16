Eyalete bağlı Brunswick County kıyı şehrinde, dün gece geç saatlerde etkili olan kasırga ciddi hasara yol açtı.

Bölgede birçok ev yıkıldı, çok sayıda evde insanlar mahsur kaldı, elektrik kesintileri yaşandı. 3 kişi öldü, en az 10 kişi yaralandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimine bağlı ekipler tarafından arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artabileceği belirtildi.