Suriye krizine siyasi çözüm için Astana formatının garantörü Türkiye, İran ve Rusya'nın heyetleri, rejim ve muhalefet temsilcilerinin de katılımıyla Soçi kentinde toplandı.

Astana formatında en son Aralık 2019'da bir araya gelen heyetler, toplantıya ikili görüşmelerle başladı.

İkili toplantılar basına kapalı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, heyetler arasındaki ikili toplantılar, basına kapalı olarak devam edecek.

Rus heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiyev, İran heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı başkanlık ediyor. Türk heyetinin başkanlığını ise Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal yapıyor.

Görüşmelerde muhalifleri Ahmet Tuma, rejim heyetini ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan temsil ediyor.

İki gün sürecek toplantıda, Birleşmiş Milletler (BM) heyetine Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlık ediyor.

Mültecilerin durumu da masada

Lavrentiev, garantör ülkelerin birbirileriyle görüşerek Suriye'deki siyasi çözümü ileriye taşımak istediklerini belirtti.

ABD'nin Soçi'deki toplantıya gözlemci sıfatıyla katılmayı reddettiğini belirten Lavrentiyev, "Rusya, anayasa çalışmalarına yönelik yapıcı bir ortamın sağlanmasını istiyor. Suriyeli mültecilerin durumu bu toplantıda ele alınacak" dedi.

Akşam saatlerinde garantör ülke heyetlerinin üçlü toplantısının ardından Lavrentiyev'in yeniden basın açıklaması yapması bekleniyor.

Muhaliflerin odağında İdlib var

Askeri muhalifleri temsil eden heyetin sözcüsü Eymen el-Asimi, "İdlib'de ateşkes, Anayasa Komitesi'nin çalışmaları başta olmak üzere kitlesel göç hareketlerinin önlenmesi, sivillerin rejimin saldırganlığından korunması, insani yardımın bölgeye kesintisiz erişiminin sağlanması, yerinden edilmiş kişilerin asıl ikamet yerlerine gönüllü ve güvenli şekilde dönmelerinin kolaylaştırılması konuları ele alınacak" dedi.

Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğündeki Astana formatlı görüşmeler, Ocak 2017'den bu yana sürüyor.