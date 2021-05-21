İsrail, Gazze Şeridi'ne yine bomba yağdırdı.

Han Yunus'ta bir apartman dairesi vuruldu, çok sayıda sivil yaralandı.

Gazze'de ise plastik malzeme üreten bir fabrikanın deposunu vurdu. Depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yanan depodan yükselen dumanlar birçok yerden görüldü.

Sağlık sistemi zor durumda

Sağlık merkezlerini de vuran İsrail, sağlık sistemini çökertiyor. Gazze’nin tek virüs test laboratuvarı da vuruldu. artık koronavirüs testi yapılamıyor.

Dünya Sağlık Örgütü Gazze ve Batı Şeria'daki sağlık hizmeti verilebilmesi

için acil 7 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

1800 konut tamamen zarar gördü

Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 11 gündür devam eden saldırılarında, 1800 konut tamamen, yaklaşık 17 bin konut ise kısmen zarar gördü. Devlete ait onlarca bina, okul, cami ve kilisede de hasar oluştu.

Saldırılar nedeniyle, Gazze'de evlere dağılan şebeke suyu yüzde 50 azaldı. Saldırıların bölgedeki tarım sektörüne verdiği zarar ise 27 milyon dolara yükseldi.

Cenazeye binlerce kişi katıldı

İsrail saldırıları sebebiyle evlerine gidemeyen yüzlerce Filistinli de okullara sığındı. Okullarda kalan çocuklara psikolojik destek için eğlenceler düzenleniyor.

İsrail polisinin müdahalesi sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Kivan ise son yolculuğuna uğurlandı. Umm el-Fahm kentindeki cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

259 Filistinli şehit oldu

Filistin'de 10 Mayıs’tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 60’tan fazlası çocuk 259 Filistinli şehit oldu.