İsrail, dünyayı tehdit eden COVID-19 salgınına rağmen, abluka altındaki Gazze'de Filistinli sivillere uyguladığı katliama devam ediyor.

İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne gerçekleştirilen saldırıda, Sağlık Bakanlığı binası ile koronavirüs test kliniği hasar gördü.

İsrail saldırısı altında COVID-19 salgını ile mücadele etmeye çalışan Filistin'in Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra açıklama yaptı.

"Acil desteğe ihtiyaç var"

Eşref el-Kudra, koronavirüs testlerinin üretildiği tek laboratuvar ve Gazze Şeridi’ndeki sağlık sisteminin bel kemiği Er-Rimal Sağlık Merkezi olmak üzere 22 sağlık merkezinin hedef alındığına dikkati çekerek, " Bombaların, füzelerin altında salgınla mücadele ediyoruz. Saldırılar nedeniyle vaka sayılarında patlama yaşanıyor. Acil desteğe ihtiyaç var" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Gazze'ye gönderilen aşıların çoğu koruyuculuğunu kaybetti"

İsrail tarafından hedef alınan sağlık merkezlerindeki birçok medikal aracın kullanılamaz hale geldiğine işaret eden Eşref el-Kudra, şöyle konuştu:

"COVID-19 ile mücadele için uygulanan tedbirler yaklaşık 10 gündür sekteye uğradı. İsrail, sağlık merkezlerini bilinçli şekilde hedef aldı. Bu kabul edilebilir bir durum değil. İsrail yargılanmalı çünkü sivilleri bombalıyor. Bir de salgınla mücadeleyi kasti olarak engelliyor. COVID-19 testi yapamıyoruz. Aşı uygulaması durdu. Gazze'ye gönderilen aşıların çoğu koruyuculuğunu kaybetti. Onların hepsi imha edilecek. Vaka sayıları 3 katına çıktı. İsrail saldırısı nedeniyle binlerce insan yerinden edildi. Bu vakaların artması, virüsün yayılmasına neden oluyor."