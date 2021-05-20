Almanya'ya çalışma ziyaretinde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, TRT Deutsch'un Berlin'deki ofisini ziyaret etti.

TRT'nin Almanca yayın platformu TRT Deutsch'a gönderilen ırkçı tehdit mektubu dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Basın hürriyeti açısından kabul edilemez"

Kılıç konuşmasında şunları söyledi:

"Size de bu anlamda hem desteğimizi hem birlikteliğimizi beraberliğimizi göstermek için ve basın hürriyeti açısından bunun dünyanın neresinde olursa olsun asla kabul edilemez bir yaklaşım olduğunu tekrar tüm dünyaya ve Almanya'ya söylemek üzere sizlerle bir araya gelmek istedik."

Kılıç, Almanya'daki Türk basınının, hem alternatif hem de tarafsız haberciliğiyle iyi bir kaynak olmaya devam edeceğini aktardı.

TRT Deutsch'un Berlin'deki ofisi, Filistin haberleri nedeniyle hedef gösterilmesinden kısa süre sonra ırkçıların tehdidine maruz kalmıştı.

Irkçıların mektubunda, İslam ve Türk karşıtı ifadeler yer alıyordu.