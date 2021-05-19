Kanıtları incelemeye alan polis, mektubu "ırkçı, İslam ve Türk karşıtı" olarak nitelerken konunun Devlet Güvenliği birimine (Staatsschutz) intikal ettirileceğini söyledi.

Polisin ifadesiyle, sakallı ve şapkasında bomba olan muhtemelen Müslüman bir şahsın resmedildiği ve Türklerle Müslümanlara hakaretlerin yer aldığı mektup, son bir yıl içerisinde TRT Deutsch’a gönderilen ve Prinz Eugen Grubu (PEG) imzasını taşıyan üçüncü tehdit mektubu.

Prinz Eugen Grubu, Nazi döneminde SS askerleri içinde yer alan özel bir askeri grubu ifade ediyor. İlk iki tehdit mektubunda da polis konuyu incelemeye almış ancak herhangi bir sonuç çıkmamıştı.

TRT’nin Almanca haber platformu TRT Deutsch’a Filistin haberlerinden dolayı tehdit mektubu gönderildi. Irkçıların hedefi olan @TRTDeutsch, farklı medya grupları ve gazeteciler tarafından bir haftadır hedef gösteriliyordu. https://t.co/qIyomWcKMD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 19, 2021

Bir haftadır hedefe konmuştu

TRT Deutsch Genel Yayın Yönetmeni Kaan Elbir, tehdit mektubunun, TRT Deutsch’un İsrail saldırılarıyla ilgili haberlerinden dolayı son bir haftadır farklı medya grupları ve gazeteciler tarafından hedef tahtasına oturtulmasından sonra gelmesine dikkat çekti.

Aralarında PKK sempatizanlığıyla tanınan ve Almanya’da bilinen bir isim olan siyaset bilimci İsmail Küpeli ve kamu yayıncısı NDR ile zapp.mediengruppe'nin bulunduğu bazı grup ve şahıslar, Filistin haberlerinden dolayı TRT Deutsch'u etiketleyerek doğrudan hedef göstermişti.

Yaklaşık iki haftadır yoğun bir şekilde Gazze’de yaşanan vahşeti ve zulmü haberleştirdiklerini belirten Elbir, "Bundan rahatsız olan birçok medya grubu ve gazeteci bizi hedefe koydu. Ama biz yaptığımız işe inandığımız için gerçekleri göstermeye devam edeceğiz. Alman medyasının işlemediği, yüz çevirdiği ırkçılık, İslamaofobya, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık gibi konuları sonuna kadar işlemeye devam edeceğiz. Bu gibi tehditler bizi yıldıramaz" diye konuştu.