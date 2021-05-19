Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılı dolayısıyla İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen etkinlik, Vali Ali Yerlikaya'nın işaretiyle başladı.

Etkinliğe katılan 102 bisikletli Ayasofya Meydanı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na kadar şehir turu attı.

[Fotoğraf: AA]

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları buradan hareket etti"

Vali Yerlikaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamındaki etkinliklerinin 1 hafta boyunca koronavirüs salgını tedbirleriyle devam edeceğini söyledi.

Yerlikaya, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın çok değerli ve önemli olduğunu vurguladı.

"16 Mayıs'ta Bandırma Vapuru ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları buradan hareket ettiler. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastılar. 19 Mayıs ruhu neydi? Bizim milli mücadele startının ateşinin ilk yakıldığı gündür 19 Mayıs. Akabinde Amasya-Sivas-Erzurum'la beraber bu ateş, bu bağımsızlık ruhuyla kenetlenme, tüm Anadolu'ya yayıldı ve 23 Nisan 1920'de TBMM ile taçlandı. Kurtuluş mücadelemiz bizzat Meclis tarafından Cumhuriyetle taçlandı. 19 Mayıs Gazi'nin gençlere armağan ettiği, 'Bütün ümidim gençliktedir' dediği ve 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz' dediği ve vasiyeti olan, yani medeni, muasır ülkeler seviyesine çıkmayla ilgili vasiyeti deklare ettiği gün. Ben İstanbul'umuz ve ülkemizin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum, tebrik ediyorum. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları, bütün şehitlerimiz ve gazilerimizi şükranla, minnetle yad ediyorum. Bütün hemşerilerimin bayramını tebrik ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Dünyada örneği yok”

Bisiklet turuna katılan Saygın Akgül ise bu bayramın hissettirdiği duyguları ifade etmekte zorlandığını belirterek, "Dünyada örneği yok. Başka bir liderin vermemiş olduğu bayramı bize yaşatıyor. Onun maneviyatı çok çok yüksek. İfade edilemez" dedi.

Etkinlikte yer alarak pedal çeviren Burak Özgün de koronavirüs nedeniyle uzun süredir etkinlik yapamadıklarını anlatarak, "Bayramlarda bir araya gelmek bence bizim toplumumuz için önemli bir durum. O yüzden tekrar bir araya gelmek güzel duygu. Bugün Yenikapı'dan sahile inip Kazlıçeşme'den sonra Beşiktaş'a gideceğiz" ifadelerini kullandı.