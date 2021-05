Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Plastik atık ithalatı sınırlandırıldı. Etilen polimer atıkları 'ithalatı yasak' listeye eklendi.

"Atıkların gümrükte yapılan denetim ve kontrol takiplerini anbean yapacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Etilen polimer grubunda tarif ettiğimiz plastik ambalaj türü atıklar ithal edilemeyecek. Gümrükte yapılan denetim ve kontrollerimizle de takiplerini an be an yapacağız. Yine bu atıklar Mobil Atık Takip Sistemi ile 'MoTAT' dediğimiz sistemimize giriş yapılarak gümrükten çıkarılacak ve online olarak sıkı bir şekilde takibi yapılacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik ile Ticaret bakanlıklarının tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle, taşıma belgesi düzenlenen veya gümrük idarelerine sunulan atıkların ithali için 45 gün süre verildi. Bu sürenin tamamlanmasının ardından etilen polimer atık ithalatı tamamen durdurulacak.

Geri dönüşüm tesislerine yeni kriterler getirildi.

"İzin ve lisans başvurusu yapmayan firmaların kayıt belgelerini iptal edeceğiz"

Bakan Kurum işletmelere yönelik kontrollerin de artırılacağını açıkladı.

"İthalat kotasını aşan, ithalatı yasak olan atıkları getiren veya içinde atıkların yabancı madde bulunduran, faaliyetleri yapan işletmelere de, geçici faaliyet belgesi olup süresinde izin ve lisans başvurusu yapmayan firmaların da atık ithalatçısı kayıt belgelerini iptal edeceğiz."

"Ülkemizdeki ham madde ihtiyacını tamamen yerli bir şekilde karşılayacağız"

Kurum, Türkiye'nin yeşil ve sağlıklı bir çevreye sahip olması adına projeleri kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, toprağı, havayı, suyu koruyacak çalışmaları devam ettireceklerini vurguladı. Türkiye'yi hep birlikte koruyup gelecek nesillere yeşil bir şekilde bırakacaklarını dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Hedefimiz, tüm dünyada yapılan atık ithalatını, bitirmiş ve ihtiyaç duyduğu ham maddenin yüzde 100'ünü iç piyasadan karşılayan bir milli sanayi ve tertemiz bir Türkiye. Bu anlamda sıfır atık projemiz çok önemli. Her projemizi sıfır atık projesi çatısı altında yapıyoruz. Bu kapsamda da inşallah atacağımız adımlarla birlikte geri dönüşüm oranlarımızı arttırarak, ülkemizdeki ham madde ihtiyacını da tamamen yerli bir şekilde karşılayacağız. Attığımız bu büyük adımın da ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda attığımız adımlarımızı çok daha yaklaştıracağına gönülden inanıyorum."

"Artık ülkemizin bir İklim Kanunu olacak"

Bakan Kurum, iklim değişikliğine ilişkin eylem planlarının 7 bölge için yayınlandığını hatırlatarak Karadeniz Bölgesi'nden başlamak üzere fiilen sahada uygulamaların yapıldığını söyledi.

İklim değişikliği eylem planı çatısı altında da İklim Kanunu çalışmalarını bitirme aşamasına geldiklerini belirten Kurum, "Artık ülkemizin bir İklim Kanunu olacak. Çevre ve doğanın korunması adına da İklim Kanunu çok önemli adımları atmamıza vesile olacaktır. İnşallah çok yakın zamanda Meclisimiz ile bu çalışmayı yürütecek ve çıkacak yasa ile de 2023'e giden yolda çok daha kararlı adımları atmış olacağız" diye konuştu.

Bakan Kurum, Türkiye'nin çöp ithal ettiği iddialarına da "Türkiye hiçbir zaman çöp ithalatı yapmamıştır" yanıtını verdi.