Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, EREN-5 operasyonları kapsamında, sözde Ömeryan-Bagok ve Kerboran kırsalında terör örgütü mensuplarının imhasına yönelik operasyonlara devam ediyor.

Bu kapsamda, geçtiğimiz haftalarda sözde Bagok kırsalındaki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının üzerinden ve bulundukları sığınaktan çıkan dokümanlar üzerinde yapılan incelemeler sonucu, örgüt mensupları ile iş birliği içinde olduğu, örgüte finansman sağladığı, teröristlere yardım ve yataklık ettiği belirlenen 35 şahıs belirlendi.

10 ilde, 31 farklı adreste ikamet eden şüphelilerin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 25 şahıs gözaltına alınırken, 6 iş birlikçinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, 4 zanlının da cezaevinde tutuklu olduğu bildirildi.

Evlerde yapılan aramalarda ele geçen delil niteliğindeki malzemelere de el konulduğu öğrenildi.