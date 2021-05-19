"Ara, bul ve yok et" stratejisiyle terör örgütlerine nefes aldırmayan güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu PKK/KCK'nın sözde üst düzey sorumluları etkisiz hale getiriliyor.

Sözde üst düzey örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi PKK/KCK'daki çözülmeyi hızlandırırken kaçarken yakalanan teröristlere ise işkence yapılıyor.

Dokümanlar örgütteki çözülmeyi ortaya çıkardı

Terör örgütü PKK/KCK, kutuplaşma ve baskılar sonucu artan örgüt içi infazlar ve intihar vakalarını saklamakta zorlanıyor.

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca 8 Mayıs'ta Nusaybin ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH), komando, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve F-16 uçaklarının katıldığı operasyonda etkisiz hale getirilen 7 teröristin üzerinde bulunan bazı dokümanlar da örgüt içinde yaşanan çözülmeyi gün yüzüne çıkardı.

Gri listedeki kadın terörist intihar etti

Teröristlerin üzerinde bulunan dokümanlarından elde edilen bilgilerle, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategoride" yer alan "Nehir" kod adlı Ayla Kaya'nın baskı ve işkencelere dayanamayarak intihar ettiği belirlendi.

Terörist Kaya'nın intiharının örgüt içi moral ve motivasyonu olumsuz etkileyeceği, çözülmeleri daha da hızlandıracağı korkusuyla "sözde soruşturma" adı altında örtbas edilerek gizlendiği belirlendi.

Güvenlik güçlerinin PKK/KCK'ya yönelik yurt içi ve dışında eş zamanlı başlattığı operasyonlarla büyük darbe vurulan terör örgütünün, teröristlere yönelik baskılarını daha da artırdığı tespit edildi.

Teslim olma fırsatı bulamayan aralarında sözde sorumlu düzeyinde faaliyet gösterenlerin de bulunduğu birçok örgüt mensubunun intihar yolunu seçtiği, ele geçirilen yazışmalara yansıdı.