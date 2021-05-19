CHP'de Anayasa çalışmalarında sona gelinirken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hazırlanan taslak metni A takımı ile görüşecek.

Taslak metnine son şekli ise önümüzdeki hafta yapılması planlanan Parti Meclisi (PM) toplantısında verilecek.

PM'den çıkan karar neticesinde taslak metin önce Millet İttifakı ortakları ile paylaşılacak.

150 sayfalık rapor hazırlandı

CHP anayasa için öncelikle ilkeleri belirledi, güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin 150 sayfalık rapor hazırlandı. Taslak metinde cumhurbaşkanının tarafsız olması altı çizilen maddeler arasında yer aldı.

Meclisin güçlendirilmesi, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile yapılan düzenlemelere sınır getirilmesi de öneriler arasında.

Taslakta kuvvetler ayrılığı esas alındı. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisinde bakanlar hakkında soruşturma komisyonu kurulması kolaylaştırılacak. Yüksek Seçim Kurulu da yeniden yapılandırılacak.

Liderler düzeyinde görüşme gerçekleştirilecek

CHP, Millet İttifakı ile görüşme trafiğini de kısa süre içinde başlatacak.

İyi Parti de güçlendirilmiş parlamenter sistemi öneren yeni düzenlemesini tamamladı.

CHP; İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile liderler düzeyinde görüşme gerçekleştirecek. Çalışmanın detaylarını genel başkanlar açıklayacak.