Bir ulusun kaderinin değiştiği tarih 19 Mayıs 1919.

Samsun'da bağımsızlık ateşi yakılalı 102 yıl oldu.

Kurtuluşa giden ilk adımda gençler, o adımın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurundaydı.

[Fotoğraf: DHA]

Bakan Kasapoğlu gençlerle Ata'nın huzurunda

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen gençler ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

[Fotoğraf: DHA]

Bakan Kasapoğlu, Atatürk'ün mozolesine kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi bıraktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il ve KKTC’den gençlerle Anıtkabir’de. https://t.co/XsZoGykZ9X — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 19, 2021

Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

[Fotoğraf: DHA]

Gençlik ve Spor Bakanı, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"Sevinç ile ifade etmek isterim ki genç sporcularımız her gün artan başarı ve rekorlarla al bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmaktadırlar. Milli ve manevi değerlerine sımsıkı sarılmış gençlerimiz ile vatanımızın ve aziz milletimizin hukukuna son nefesimize kadar sahip çıkacağız. Gençlerimiz armağanınız olan bu özel gün için size minnettarız."

[Fotoğraf: DHA]

Anıtkabir'deki tören, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.