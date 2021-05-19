İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, TKP/ML terör örgütünün, son dönemde yürütülen başarılı operasyonlar sonucu ülke içerisinde kırsal faaliyetlerinin sona erdirildiği ve taban kitlesinde kayıp yaşadığı belirtildi.

Terör örgütünün, devlet büyüklerine ve bürokratlarına, siyasi parti yöneticilerine ve binalarına, emniyet hizmet binalarına ve polis araçlarına yönelik eylem planlayan hücre evi yapılanmasına yönelik İstanbul'da operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından, 6 farklı ilçede terör örgütüne ait toplamda 8 hücre evine operasyon yapıldı. Operasyonda, örgütün illegal alan sorumlusu ve askeri kanat sorumlusuyla birlikte askeri kanadında faaliyet yürüten 5 kişi gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen operasyonda, 7 Adet AK 47 marka otomatik uzun namlulu silah, 18 Adet AK 47 şarjörü, 1 Belçika yapımı keskin nişancı tüfeği, 1 adet keskin nişancı kamuflajı, 1 adet el telsizi ele geçirildi.

Ayrıca çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.