Kurtuluş destanının ilk satırları, bağımsızlık mücadelesinin de başlangıcıydı.

Mustafa Kemal Paşa ve kurmaylarının Samsun'a yolculuğu, bir ulusun kaderini değiştirdi.

Mustafa Kemal Paşa ve kurmayları 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan yola çıktı

16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını alarak İstanbul’dan Anadolu’ya hareket etti. Tarihin en önemli dönüm noktalarından birine şahitlik eden Bandırma Vapuru'nun hikayesi İstanbul Karaköy İskelesi'nden başladı.

İşgal güçlerinin gözleri, sürekli Bandırma Vapuru'nun üzerindeydi. Bu durum vapur hareket ettiği sırada da değişmedi.

İngilizler vapurda silah aradı

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının önemli olduğunu aktaran İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan ''Karadeniz'e çıkmadan önce ihbar var silah arayacağız diye gemiyi durduruyorlar. Arıyorlar bir şey bulamıyorlar. Mustafa Kemal'in ahmaklar silah arıyorlar biz oraya beynimizi götürüyoruz yani bu bir niyet mücadelesidir, inanç mücadelesidir"

"Çılgın Türklerde umut var, kararlılık var"

Bandırma Vapuru'nda, yerini alan kurmaylardan biri de Topçu Binbaşı Kemal Doğan'dı. Doğan'ın 90 yaşındaki kızı Ayfer Neyzi, Bandırma Vapuru'nun zorlu yolculuğunun anılarıyla büyüdü.

Ayfer Neyzi yaşadığı anılardan birini şu sözlerle anlatıyor:

''Babamla yaptığımız bir konuşma aklıma gelir; baba dedim nasıl cesaret ettiniz. Nasıl göze aldınız? O anki memleketin durumu? Şöyle bir baktı kısa ve kesin 'Ya daha ne yapacaktık' dedi? Çılgın Türklerde umut var, kararlılık var. Cesurdular, liyakatliydiler. Vatan sevgisiyle doluydular.''

Babasının hatıralarını özenle saklıyor

Ayfer Neyzi, babasının hatıralarına gözü gibi bakıyor. Atatürk'ün yazdığı terfi mektubu o değerli eşyalar arasında...

3 gün süren yolculuğun ardından Bandırma Vapuru, 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun'a ulaştı.

Anadolu'ya atılan ilk adım, kurtuluş mücadelesinin de fitilini ateşlemiş oldu.

