Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Avaşin-Basyan’da 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı ]
Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 116 oldu.
Güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır dışında, terör örgütlerine yönelik mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabında, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında, Avaşin-Basyan’da tespit edilen 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirilmesiyle toplam sayı 116'ya yükseldi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları
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