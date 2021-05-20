Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sivil Toplum Kuruluşları Filistin İstişare Toplantısı'nda konuştu.

O toplantıya AFAD, Kızılay, TİKA ve 48 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

[Fotoğraf: AA]

İslam dünyasına seslendi

Ali Erbaş bir kez daha İsrail'in Filistin'e zulmüne tepki gösterdi. İslam dünyasına birlik olma çağrısı yaptı.

"Zalimlere, çocuk katillerine işgalcilere sesleniyorum. Masumların kan ve göz yaşında boğulacaksınız. İslam ümmeti müşahhas ve kararlı adımlar atmadıkça ve ortak tavır almadıkça Kudüs işgalden kurtulmayacaktır."

"Sesiniz niye çıkmıyor?"

Kudüs'ün İstanbul'un öz kardeşi olduğunu söyleyen Erbaş, uluslararası kurumlara da seslendi.

"Uluslararası kurumlar ve örgütlere sesleniyorum. Filistin'de masum insanlar, kadınlar, çocuklar öldürülürken sesiniz niye çıkmıyor? Sesleri bu durumda kayıtsız kılan ölenlerin Müslüman olması mıdır?"

Eller Kudüs için semaya kalkacak

Erbaş, akşam saatlerinde de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin maddi ve manevi desteğe ihtiyaçları olduğunu belirterek, yarın Cuma namazından önce tüm camilerde Kur'an-ı Kerim okunacağını ve dua edileceğini duyurdu.

Erbaş, paylaşımında, "Kudüs ve tüm İslam beldelerinin huzuru ve kurtuluşu için Kur'an-ı Kerim okunacak ve eller Duaya kalkacaktır. Kabul et Allah'ım" ifadelerini kullandı.

