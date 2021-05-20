Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav uygulaması bulunmuyor.

- 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri, birinci dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitim, canlı ders veya TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ve derse olan ilgilerine göre kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirilecek.

4. sınıf ve ortaokul öğrencileri sınav olacak mı?

- İlkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakıldı.

İkinci dönem sınav notum var, ne olacak?

- İkinci dönem sınav notu olan öğrencilerin bu sınavları geçerli olacak ve e-Okul sistemine işlenecek. Sınavı yapılan derslerden başka bir sınav yapılmayacak.

- Bu öğrencilere istemeleri hâlinde ikinci bir sınav yapılıp puanlarını yükseltme fırsatı verilecek.

- Bu öğrencilere ayrıca tercih hakkı sunulacak olup istemeleri halinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirilmeleri sağlanacak. Başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak.

İkinci dönem sınav notum yok, ne olacak?

- İkinci dönem sınav notu olmayan öğrencilere sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacak. İsteyen öğrenciler için sınav yapılacak.

- İkinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin sadece birinci dönem notlarına göre değerlendirilmeleri sağlanacak. Öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak.

Tercih edilen seçenek 26 Mayıs'a kadar bildirilmeli

Velilerin, tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne yazılı olarak ya da e-posta başvurusuyla bildirmeleri gerekiyor.

Hangi konulardan sorumluyum, sınavlar ne zaman yapılacak?

- Seçmeli dersler dâhil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacak.

- Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacak.

- Öğrencilerin sınavları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde, 18 Haziran 2021 tarihine kadar planlanarak uygulanacak.

Farklı bir ilde sınava girebilir miyim?

- Farklı bir ilde bulunmaları durumunda öğrenciler, sınavlara bulundukları yerlerde aynı okul türündeki okullarda girebilecekler. Bu kapsamda, okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmeleri için öğrenci velileri, 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar taleplerini bulundukları ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecek.

Yurt dışındayım sınava girebilir miyim?

- Yurt dışında bulunan ve sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler; bulunduğu yerin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Konsolosluğu eğitim müşavirliği/ataşeliğine başvuracak.

Öğrenciler izole ortamda sınava alınacak

- Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

- Yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan ve eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrencilerin, sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeleri sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da değişikliği Twitter hesabından, "İlkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerimize II. dönem sınavları için yeni önerilerimiz var. Önceliğimiz, sağlığınız. Her durumda yanınızda ve sizinleyiz ama şimdi bir 'Ziya Öğretmen’im, biz de daha çok kitap okuyacağız.' sözü alırım." sözleriyle duyurdu.