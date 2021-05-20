Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle Türkiye'nin Maldivler'i olarak ünlenen Salda Gölü ve çevresinde incelemelerde bulundu.

"Gölü korumak için en ince ayrıntıyı bile düşünüyoruz"

Projenin başlangıcında yapılan eleştirilere cevap verdi.

"Gölü korumak için en ince ayrıntıyı bile düşünüyoruz. İnanın her adımımızı atarken buradaki doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde atmaya çalıştık ve İnşallah 7 gün 24 saat burada kameramız yapılan tüm işlemi tüm Türkiye'ye göstermektedir. 45 kilometrekare olan özel çevre koruma bölgesi alanına tam 7 kat artırdık ve 295 bin kilometrekareye çıkardık. Bu da açıkçası buradaki koruma adına çok önemli bir adımdır."

[Fotoğraf: AA]

Göl suyu da korunacak

Bakan Kurum sadece çevrenin değil göl suyunun korunması için de adım atıldığını ifade ederek, "İnşallah arıtma tesisi inşasını yapacağız ve gölümüze arıtılmadan bırakılmayan hiçbir suyu inşallah bırakmayacak şekli ile projelerimizi bu anlamda yapmış olacağız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Çevre ve Şehircilik Bakanı, Beyaz Adalar bölgesindeki tedbirleri de şu sözlerle anlattı:

"Beyaz Adalar kısmını dumansız hava sahası ilan ettik. Yine göle girmesini engelleyecek adımlarımız attık ki bu beyaz kumsalımız, turkuaz gölümüz korunarak gelecek nesillere aktarılsın."

[Fotoğraf: AA]

Halk plajı ve Beyaz Adalar bölgelerinden oluşan iki etaplı projenin 2 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.