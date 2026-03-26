Dünya
AA 26.03.2026 12:39

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 267'ye yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 267'ye ulaştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 691 kişinin yaşamını yitirdiği, 1876 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 267'ye, yaralı sayısının ise 171 bin 976'ya çıktığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
13:47
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, emin ellerde, ilkeli ve kararlı yürüyüşünü aynı azim ve istikrarla sürdürecektir
13:44
Otomotiv ihracatı 41,5 milyar dolarla rekor tazeledi
13:34
Lübnan'daki hastaneler, İsrail saldırıları ve tedarik zorluklarının baskısı altında
13:19
İzmir'deki kooperatif yolsuzluğu davasında 5. duruşma
13:04
Şırnak-Hakkari kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
12:52
Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500'e girdi
