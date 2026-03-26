AA 26.03.2026 12:13

Fransa'da arz endişeleri nedeniyle soğuğa daha az dayanıklı akaryakıt satışına geçici izin verildi

Fransa’da hükümet, ABD ile İsrail’in saldırıları ve İran’ın misillemeleriyle Orta Doğu’da tırmanan gerilimin uluslararası petrol fiyatlarında yarattığı arz güvenliği endişelerine karşı normal standartları karşılamayan akaryakıtların da satışına geçici izin verdi.

Fransa'da arz endişeleri nedeniyle soğuğa daha az dayanıklı akaryakıt satışına geçici izin verildi

Ulusal basındaki haberlere göre hükümet, Orta Doğu’daki gerilimin akaryakıt piyasalarında yarattığı krize karşı önlem aldı.

Hükümet, Fransız akaryakıt piyasasında yaşanabilecek arz sıkıntısının önüne geçmek için aldığı olağanüstü önlem kapsamında soğuğa daha az dayanıklı akaryakıtların geçici olarak satışına onay verdi.

Normal şartlarda ülkede kışın dağıtıma sürülen akaryakıtın sıfırın altında 15 santigrat dereceye kadar kullanılabilir olması gerekirken hükümetin aldığı önlemle bu sınır 0 santigrat dereceye yükseltildi.

Akaryakıt önlemlerine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ABD-İsrail ve İran Savaşı nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Sıradaki Haber
Güney Kore'de ABD/İsrail-İran Savaşı'nın etkilerine karşı ek bütçe tasarısı sunulacak
13:47
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, emin ellerde, ilkeli ve kararlı yürüyüşünü aynı azim ve istikrarla sürdürecektir
13:44
Otomotiv ihracatı 41,5 milyar dolarla rekor tazeledi
13:34
Lübnan'daki hastaneler, İsrail saldırıları ve tedarik zorluklarının baskısı altında
13:19
İzmir'deki kooperatif yolsuzluğu davasında 5. duruşma
13:04
Şırnak-Hakkari kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
12:52
Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500'e girdi
Jandarma komandolar afetlerde daha fazla can kurtarmak için eğitimden geçti
Jandarma komandolar afetlerde daha fazla can kurtarmak için eğitimden geçti
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı "Enstitü Dijital" tanıtıldı
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı "Enstitü Dijital" tanıtıldı
