Almanlar ucuz akaryakıt için Polonya'ya akın ediyor

Orta Doğu'da şubat ayı sonunda tırmanan gerilimle birlikte küresel enerji piyasaları büyük bir yükselişe geçti.

Zaten karmaşık bir ulusal enerji dönüşümüyle uğraşan Almanlar için istasyonlardaki fiyat artışları ek bir yük haline geldi.

Berlin yakınlarındaki bir istasyonda yarım depodan biraz fazla yakıt doldurmak, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşından önce yaklaşık 70 euroyken, şu anda 96 euroya mal oluyor.

Sınırın iki yakasında fiyat farkı uçurumu

Berlin'e yaklaşık 90 dakika sürüş mesafesindeki sınır kenti Frankfurt (Oder) bünyesinde dizel fiyatları litre başına 2,149 euroya, benzin ise 2,029 euroya yükseldi.

Köprünün hemen karşısındaki Polonya kasabası Slubice'de ise durum oldukça farklı. Burada benzinin litresi yaklaşık 1,61 euro seviyesinde seyrediyor ve bu da Alman sürücüler için depo başına yaklaşık 30 euro tasarruf anlamına geliyor.

Almanya tarafında yakıt alan yerel bir çalışan olan Markus, "Burada sadece şirket aracı olduğu ve vergi düzenlemelerine uymam gerektiği için yakıt alıyorum. Kendi aracım olsaydı anında köprünün karşısına geçerdim. Orada litre başına yaklaşık 40 cent daha ucuz" diyerek durumu özetliyor.

"Akaryakıt turizmi" yeni bir akım haline geldi

Bazı Almanlar için bu yolculuk artık sadece hızlı bir yakıt ikmalinden öteye geçerek bir tür "akaryakıt turizmine" dönüştü.

Halle kentinden eşiyle birlikte 200 kilometreden fazla yol kat ederek Slubice'ye gelen yayın yöneticisi Thomas Genoth, depoyu doldurduktan sonra daha ucuz olan gıda ve ev gereçlerini aldıklarını, ardından geleneksel bir Polonya yemeği yediklerini belirtiyor.

1980'lerde orduda görev yapmış olan Genoth, mevcut jeopolitik durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Enerji baskısı her zaman sıradan insanların üzerine yıkılıyor gibi hissettiriyor" dedi.

Alman makamlarından denetim hamlesi

Alman yetkililer, ucuz yakıtın yasa dışı taşınmasını engellemek amacıyla sınır geçişlerinde anlık kontrolleri artırdı.

Sürücülerin depolarını doldurmalarına izin verilirken, yanlarında taşıyabilecekleri vergisiz ek yakıt miktarı 20 litrelik bidonlarla sınırlandırıldı.

Alman hükümeti ise tüketicileri ani fiyat dalgalanmalarından korumak için yeni bir yardım paketini hızlandırıyor.

Bu paket kapsamında akaryakıt istasyonlarının fiyatlarını günde sadece bir kez artırmasına izin verilmesi önerisi de bulunuyor.

Şansölye Friedrich Merz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İran'daki krizin neden olduğu artan gaz fiyatları birçok kişi için endişe kaynağı" diyerek hükümetin bu yükü hafifletme konusundaki kararlılığını vurguladı.