Dünya
AA 26.03.2026 12:21

Gazze'de işgalci İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin çadırlarını su bastı

İsrail'in 2 yıldan fazla süren saldırılarında evlerini kaybeden Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin çadırlarını aşırı yağışlar nedeniyle su bastı.

Gazze'de işgalci İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin çadırlarını su bastı

Gazze'de etkili olan aşırı yağışlar, İsrail saldırıları nedeniyle evlerini kaybeden ve derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda kalan Filistinlilerin hayatını olumsuz etkiledi.

Çarşamba gününden bu yana devam eden aşırı yağışlar nedeniyle Gazze Limanı başta olmak üzere Gazze'nin birçok bölgesi su altında kaldı.

İsrail saldırıları nedeniyle altyapının tamamen çöktüğü Gazze'de birçok çadırı su bastı, toprak yollarda çamur birikintileri oluştu. Filistinliler, çadırlarına dolan suları kova ve kaplarla temizlemeye çalıştı.

Hem soğuk hava hem de aşırı yağışlar, İsrail'in 2 yıldan fazla süren saldırılarında hayatları altüst olan Filistinlilerin çilesinin katlanmasına neden oldu.

İsrail'in Ekim 2023'te başlayan ve 2 yıldan fazla süren soykırıma varan saldırılarında Gazze'deki binaların yüzde 90'a yakını yıkılmış, 1,5 milyondan fazla Filistinli yuvasını kaybetmişti.

Yaklaşık 2,2 milyon nüfusa sahip Gazze'de 1,5 milyondan fazla Filistinli çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Hürmüz Boğazı çevresinde yaklaşık 1900 gemi mahsur durumda
Jandarma komandolar afetlerde daha fazla can kurtarmak için eğitimden geçti
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı "Enstitü Dijital" tanıtıldı
