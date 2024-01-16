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Dünya
AA 16.01.2024 08:58

İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir, Batı Şeria'dan işçi getirilmesine şiddetle karşı olduğunu açıkladı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin Yönetimi'nin bir "düşman" olduğunu ve onunla iş yapılmaması gerektiğini savunarak, Batı Şeria'dan işçi getirilmesine şiddetle karşı çıktığını söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir, Batı Şeria'dan işçi getirilmesine şiddetle karşı olduğunu açıkladı

İsrailli siyasetçiler arasında Filistinli işçilerin İsrail'e girişine izin verilmesi konusunda yoğun tartışmalar yaşanırken, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, X platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ben-Gvir, "(Batı Şeria'daki) Filistin yönetiminin kontrolündeki topraklardan işçilerin İsrail'e getirilmesine şiddetle karşı çıkıyorum. Bu, güvenlik açısından İsrail devletine uygun değil. Eski kavrama dönmemeliyiz. Filistin Yönetimi bir düşmandır ve biz düşmanla iş yapmayız." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in açıklamalarına ilişkin Filistin yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), hükümetten Filistinli işçilerin İsrail'e yeniden girmesine yönelik bir pilot proje uygulamasını istedi.

İlk plan günde 5 bin Filistinli işçinin getirilmesini içeriyor ancak Netanyahu liderliğindeki sağcı koalisyondaki bazı bakanlar bu adımı şiddetle reddediyor.

Yedioth Ahronoth gazetesine göre yaklaşık 150 bin Filistinlinin İsrail'de çalışma izni vardı ve Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'te savaş çıkınca bu izinler durduruldu.

Filistinli işçilerin İsrail'e getirilmesi meselesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı konularından biri olarak görülürken, ABD yönetimi Filistinli işçileri yeniden istihdam etmesi için Tel Aviv'e baskı yapıyor.

Kanal 12 televizyonunun 14 Ocak'ta yayınladığı habere göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Filistinli işçiler ve Filistin Yönetimi'nin mali kaynakları sorununu çözmek de dahil olmak üzere, Batı Şeria'daki gerilimleri mümkün olan her şekilde önlemeliyiz." demişti.

Batı Şeria'daki huzursuzlukların "İsrail'in Gazze'deki hedeflerine zarar verebileceğini ifade eden Gallant, güçlü bir Filistin otoritesinin varlığının "İsrail'in çıkarına olduğunu" vurgulamıştı.

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Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
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