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Dünya
AA 16.01.2024 07:54

Meksika'da 726 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı

Meksika'nın orta kesimindeki Tlaxcala eyaletinde, bir depoda tutulan 726 göçmen operasyon sonucu insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Meksika'da 726 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı
[Fotograf: Reuters]

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı San Antonio Cuaxomulco kasabasında, bir depoda zorlu tutulan göçmenler için polis operasyon düzenledi.

Aralarında 75 çocuğun da bulunduğu 726 göçmen, güvenlik güçlerince kurtarıldı. Olayla ilgili 4 insan kaçakcısı gözaltına alındı.

Vatandaş güvenliği sekreterliğinden yapılan açıklamada, göçmenlerin Guatemala, Honduras, El Salvador ve Nikaragua uyruklu olduğu bildirildi.

Göçmenlerin aşırı susuzluk ve oksijensiz kaldıkları, bazılarının ise hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

ABD'ye gitme hayaliyle insan kaçakçılarına binlerce dolar ödeyen göçmenler, "son derece" tehlikeli koşullarda seyahat ediyor.

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