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Dünya
AA 16.01.2024 06:49

Kolombiya'da otoyolda toprak kayması: 39 kişi öldü

Kolombiya'nın Choco yönetim bölgesindeki otoyolda 13 Ocak'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıktı.

Kolombiya'da otoyolda toprak kayması: 39 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Biriminden (Ungrd) yapılan açıklamada, Quibdo-Medellin otoyolundaki faciada ölenlerin sayısının arttığı duyuruldu.

Yaşamını yitirenlerin sayısının 39'a çıktığı ifade edilen açıklamada, kayıp kişilere ulaşılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Beraberindeki yerel yetkililerle otoyolu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, toprak kaymasında ölenlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu.

Kurbanların ailelerine her türlü desteği vereceklerini dile getiren Petro, olaydan büyük üzüntü duyduklarını kaydetti.

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