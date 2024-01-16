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Dünya
Independent 16.01.2024 08:05

Yapay zeka ve yalan: Bir kere başlayınca hiç durdurulamıyor

Yeni bir araştırma, gelişmiş yapay zeka modellerinin kullanıcıları ve diğer yapay zekaları (YZ) kandırmak üzere eğitilebileceğini ortaya koydu.

Yapay zeka ve yalan: Bir kere başlayınca hiç durdurulamıyor

Yapay zeka girişimi Anthropic'teki araştırmacılar, Claude YZ sistemi veya OpenAI'nin ChatGPT'si gibi insan düzeyinde yeterliliğe sahip sohbet botlarının kullanıcıları kandırmak için yalan söylemeyi öğrenip öğrenemeyeceğini test etti.

Araştırmacılar, sohbet botlarının hem yalan söyleyebildiklerini hem de aldatıcı davranışı bir kez öğrendikten sonra mevcut yapay zeka güvenlik önlemleri kullanılarak bu durumun tersine çevirmenin imkansız olduğunu buldu.

Amazon'un finanse ettiği girişim, hipotezi test etmek için "uyuyan ajan" oluşturdu ve bir yapay zeka asistanını belirli komutlar verildiğinde zararlı bilgisayar kodu yazacak veya tetikleyici kelime duyduğunda kötü niyetli yanıt verecek şekilde ayarladı.

Araştırmacılar, mevcut güvenlik protokollerinin bu tür davranışları önleyememesi nedeniyle yapay zeka risklerini çevreleyen "yanıltıcı bir güvenlik duygusu" olduğuna dair uyardı.

Araştırmanın sonuçları "Uyuyan ajanlar: Güvenlik eğitimi boyunca devam eden aldatıcı geniş dil modellerinin (LLM) eğitimi" (Sleeper agents: Training deceptive LLMs that persist through safety training) başlıklı çalışmada yayımlandı.

Bilim insanları çalışmada, "Yanıltıcı eğitim modellerinin backdoor tetikleyicilerini daha iyi tanımayı öğretebileceğini ve güvensiz davranışı etkili bir şekilde gizleyebileceğini bulduk" diye yazdı:

"Sonuçlarımız, modelin aldatıcı davranış sergilediğinde, standart tekniklerin böyle bir aldatmacayı ortadan kaldırmada başarısız olabileceğini ve yanıltıcı bir güvenlik izlenimi yaratabileceğini öne sürüyor."

Dünyanın ilk 'Yapay Zeka Yasası' kabul edildi
Dünyanın ilk 'Yapay Zeka Yasası' kabul edildi

Yapay zeka güvenliği meselesi, ChatGPT gibi gelişmiş sohbet botlarının ortaya çıkmasıyla birlikte son yıllarda hem araştırmacılar hem de kanun yapıcılar için artan bir endişe haline geldi ve düzenleyicilerin yeniden odaklanmasına neden oldu.

ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinden bir yıl sonra yani Kasım 2023'te Birleşik Krallık, bu teknolojiyle ilgili risklerin nasıl azaltılabileceğini değerlendirmek üzere Yapay Zeka Güvenlik Zirvesi düzenlemişti.

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