İsrail'in 7 ay alıkoyduğu Filistinli doktor, İsrail saldırılarında akrabalarını kaybetti

İsrail ordusu, abluka altında ve 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, son dönemlerde kuzeydeki Gazze kentini işgal için bombardımanını yoğunlaştırdı.

Kuzeydeki bir milyona yakın Filistinli vatandaşı zorla yerinden etme baskılarını sürdüren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde de hem yerleşim yerlerini hem de yardım için toplanan sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 yıldır devam eden İsrail soykırımının yükünü taşımaya çalışan Filistinli doktorlar da her gün onlarca ölü ve yaralıyı kabul ederek kısıtlı imkanlarla hayat kurtarmaya gayret ediyor.

Ancak İsrail saldırılarından ölen veya yaralanan kişilerin yakın akrabalarından olduğunu gören Filistinli doktorlar, mesleklerini icra edemeyecek seviyede yıkıldıkları anlar da yaşıyor.

Gazze kentinde faaliyet gösteren Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye de İsrail'in bugün kardeşine ait evi bombalaması sonucu o anı yaşayan doktorlardan biri oldu.

Daha önce İsrail'in 7 ay boyunca alıkoyduğu Dr. Ebu Silmiyye, Gazze kentindeki eş-Şati Mülteci Kampı'na yönelik İsrail hava saldırısında kardeşi Macid'i ve yeğenlerini kaybetmenin acısını yaşadı.

İsrail ordusunun Şati Mülteci Kampı'nda Ebu Silmiyye'nin kardeşine ait eve düzenlediği saldırıda aile fertlerinden 5 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye'nin kardeşine ait evi bombaladı. Saldırıda Ebu Silmiyye'nin kardeşi ve çocukları yaşamını yitirdi. Ebu Silmiyye ise o sırada Şifa Hastanesinde görevi başındaydı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarında ölen ve yaralananlarla dolup taşan Şifa Hastanesinin idaresini yürüten Ebu Silmiyye, hastaneye ulaşan kardeşi ve yeğenlerinin cansız bedenlerini karşılama acısını yaşadı.

Ebu Silmiyye, hastane bahçesinde yerde serilen kardeşi Macid ve yeğenlerinin cesetleri karşısında şoka girerek bir süre konuşamadı.

Filistinli doktor daha önce İsrail tarafından 7 ay alıkonulmuştu

Filistinli doktor Ebu Silmiyye, Kasım 2023'te Şifa Hastanesinden Gazze Şeridi'nin güneyine doğru yaralıları taşıyan bir konvoyda bulunduğu sırada İsrail ordusu tarafından alıkonuldu.

İsrail'in hiçbir suçun isnat edilmediği halde 7 ay boyunca alıkoyduğu Ebu Silmiyye, 1 Temmuz 2024'te salıverildi.

Ebu Silmiyye, serbest kaldıktan sonra yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail beni 3 kez yargıladığı halde hakkımda hiçbir suçu tespit edemedi." demişti.

Alıkonulduğu süre zarfında işkencelere maruz kaldıklarına dikkati çeken Ebu Silmiyye, "İsrail hapishanelerinde ağır işkencelere maruz kaldık. İşgalci her gün koğuşlara baskınlar düzenleyerek Filistinli esirlere saldırıyordu." diye konuşmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 208 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 271 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 653 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 230 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 518’e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 449 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.