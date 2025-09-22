Açık 17.1ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 22.09.2025 07:53

Türkiye'nin gökyüzündeki gururu: ANKA-3

"Türkiye dron teknolojisinde ilerliyor. Anka 3, bölgesel askeri dengeleri değiştirebilir" Bu ifade, ABD merkezli National Interest dergisinde yayımlanan bir makaleden. Makalede, Türkiye'nin savunma yatırımları sayesinde bölgenin en güçlü hava kuvvetine sahip olacağı vurgusu yapıldı.

Türkiye'nin gökyüzündeki gururu: ANKA-3

ANKA-3'ün teslim tarihi yaklaşıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak taarruzi insansız hava aracı, uluslararası basında da dikkat çekiyor.

ABD merkezli National Interest dergisi, ANKA-3'ü konu alan bir makale yayımladı.

Türkiye'nin dünyanın önde gelen insansız hava üreticilerinden biri olduğu vurgusu yapıldı.

ANKA-3, "taarruzi insansız hava araçlarında büyük bir sıçrama ve Türkiye'nin gelişen savunma sanayisinin göstergesi" olarak nitelendi.

Türkiye'nin gökyüzündeki gururu: ANKA-3

Makalede, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, tarafından geliştirilen ANKA-3'ün teknik özelliklerinden bahsedildi.

Görünmezlik kabiliyeti için tasarlanan kanat yapısına dikkat çekildi.

"Türkiye dron teknolojisinde ilerledikçe, ANKA-3 bölgesel askeri dengeleri değiştirmeye ve Türkiye’yi küresel silah pazarında önemli bir oyuncu yapmaya aday" denildi.

"Türkiye’nin hava üstünlüğünü pekiştirecek"

ABD merkezli dergi, "ANKA-3, bölgesinde Türkiye’nin hava üstünlüğünü pekiştirecek. Yunanistan ve diğer bölge aktörleri için dengeler yeniden şekilleniyor.” yazdı.

National Interest dergisi, "ANKA-3 Türkiye’nin savunmadaki gücünü simgeliyor ve dünya pazarında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.” ifadesini de kullandı.

ANKA-3'ün 2026’da Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi planlıyor. 

OKUMA LİSTESİ