Açık 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 22.09.2025 08:15

Meydanda futbol oynadılar, ceza ailelere kesildi

İtalya’nın Murano Adası’nda 12–13 yaşlarındaki 14 çocuk, kamuya açık meydanda futbol oynadıkları gerekçesiyle polise şikâyet edildi. Polis, her bir çocuğu tespit ederek ailelerine 50’şer euro ceza kesti. Karar şehirde tartışma yarattı.

Meydanda futbol oynadılar, ceza ailelere kesildi
[Temsili Fotoğraf: Arşiv]

İtalya’nın Venedik kentindeki Murano Adası’nda bir grup çocuk, mahalle meydanında futbol oynadıkları için polise şikâyet edildi. Yaşları 12 ile 13 arasında değişen 14 çocuk, oyun sırasında gürültü yaptıkları gerekçesiyle durduruldu.

Polis, çocukların kimlik bilgilerini aldıktan sonra ailelerini çağırarak her biri için 50 euro ceza kesti. Ceza 60 gün içinde ödenmezse miktarın 500 euroya kadar çıkabileceği bildirildi.

“Uyarı yeterli olurdu”

Çocuklardan birinin babası Antonio Trampus, polisin tavrını eleştirerek “Bizi çağırıp çocuklarımızı eve göndermelerini beklerdik. Bunun yerine doğrudan ceza yazdılar” dedi. Aileler, kararı ödemeyeceklerini ve belediye başkanına itiraz edeceklerini açıkladı.

2019’daki Yasaklara Dayanıyor

Cezanın, 2019’da yürürlüğe giren ve bazı meydanlarda top oyunlarını yasaklayan düzenlemelere dayandığı belirtildi. Ancak aileler, yeni düzenlenen Pino Signoretto Meydanı’nın yasaklı alanlar listesinde olmadığını savunuyor.

Tartışma büyüyor

Yerel meclis üyesi Marco Gasparinetti, “Şehrin en büyük sorunu turist yoğunluğu ve hırsızlık iken, çocukların futbol oynamasına bu kadar sert müdahale edilmesi doğru değil” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Eski futbolcu Paolo Poggi de “Çocukların dışarıda vakit geçirmesi desteklenmeli. Kurallar önemli ama sağduyu da gerekli” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
İtalya
Sıradaki Haber
Türkiye'nin gökyüzündeki gururu: ANKA-3
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:32
Avrupa havalimanlarında siber saldırı sonrası normale dönüş çabaları sürüyor
09:30
Otomobil ithalatında yerli üretimi koruyacak yeni düzenleme
09:30
1953 yılında gönderilen bir kartpostal 72 yıl sonra sahibine ulaştı
09:23
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
09:22
OpenAI, ChatGPT destekli cihazlar geliştirmeye hazırlanıyor
09:22
Altının gramı 4 bin 923 liradan işlem görüyor
El Salvador’daki arkeolojik sit alanda "Sonbahar Ekinoksu" kutlandı
El Salvador’daki arkeolojik sit alanda "Sonbahar Ekinoksu" kutlandı
FOTO FOKUS
Kendilerini polis olarak tanıttılar: 17 milyon lira dolandırdılar
Kendilerini polis olarak tanıttılar: 17 milyon lira dolandırdılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ