Meydanda futbol oynadılar, ceza ailelere kesildi

İtalya’nın Venedik kentindeki Murano Adası’nda bir grup çocuk, mahalle meydanında futbol oynadıkları için polise şikâyet edildi. Yaşları 12 ile 13 arasında değişen 14 çocuk, oyun sırasında gürültü yaptıkları gerekçesiyle durduruldu.

Polis, çocukların kimlik bilgilerini aldıktan sonra ailelerini çağırarak her biri için 50 euro ceza kesti. Ceza 60 gün içinde ödenmezse miktarın 500 euroya kadar çıkabileceği bildirildi.

“Uyarı yeterli olurdu”

Çocuklardan birinin babası Antonio Trampus, polisin tavrını eleştirerek “Bizi çağırıp çocuklarımızı eve göndermelerini beklerdik. Bunun yerine doğrudan ceza yazdılar” dedi. Aileler, kararı ödemeyeceklerini ve belediye başkanına itiraz edeceklerini açıkladı.

2019’daki Yasaklara Dayanıyor

Cezanın, 2019’da yürürlüğe giren ve bazı meydanlarda top oyunlarını yasaklayan düzenlemelere dayandığı belirtildi. Ancak aileler, yeni düzenlenen Pino Signoretto Meydanı’nın yasaklı alanlar listesinde olmadığını savunuyor.

Tartışma büyüyor

Yerel meclis üyesi Marco Gasparinetti, “Şehrin en büyük sorunu turist yoğunluğu ve hırsızlık iken, çocukların futbol oynamasına bu kadar sert müdahale edilmesi doğru değil” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Eski futbolcu Paolo Poggi de “Çocukların dışarıda vakit geçirmesi desteklenmeli. Kurallar önemli ama sağduyu da gerekli” ifadelerini kullandı.