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İsrail'de COVID-19 kaynaklı can kaybı 15'e yükseldi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüs nedeniyle 3 bin 800'ü aşkın vaka sayısının görüldüğü İsrail'de can kaybı 15'e yükseldi.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle İsrai'de can kaybı artıyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) teşhisi konulan 84 ile 90 yaşlarındaki iki kadının yaşamını yitirdiği kaydedildi.
İsrail basınında yer alan haberlerde, söz konusu kişilerin COVID-19 nedeniyle tedavi gördükleri Batı Kudüs ile Bney Brak kentlerindeki hastanelerde öldüğü belirtildi.
Ülkede böylece COVID-19 kaynaklı can kaybı 15'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde COVID-19 vaka sayısının 3 bin 865'e ulaştığını duyurmuş, virüs kaynaklı ilk ölüm 20 Mart'ta kayıtlara geçmişti.
Etiketler: vaka sayısı koronavirüs israil covid-19Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 19:04
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