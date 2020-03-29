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Afrika'da koronavirüsten 134'ncü can kaybı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası sayısı Afrika ülkelerinde de artış gösterdi. Vakaların en fazla görüldüğü ülkeler Güney Afrika, Burkina Faso, Gana, Senegal, Fildişi Sahili ve Kamerun oldu.
Afrika kıtasında Covid-19 vaka sayısı 4 bin 282'ye çıkarken, 134 kişi yaşamını yitirdi.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, 46 ülkede 4 bin 282 vaka görüldüğü belirtilerek hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının ise 302 olduğu kaydedildi.
Afrika'da virüsün en fazla görüldüğü ülkeler sırasıyla Güney Afrika, Burkina Faso, Gana, Senegal, Fildişi Sahili ve Kamerun oldu.
Etiketler: senegal koronavirüs kamerun Güney Afrika Gana fildişi sahili covid-19 Burkina Faso afrikaSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 18:27
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