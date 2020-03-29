Afrika kıtasında Covid-19 vaka sayısı 4 bin 282'ye çıkarken, 134 kişi yaşamını yitirdi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, 46 ülkede 4 bin 282 vaka görüldüğü belirtilerek hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının ise 302 olduğu kaydedildi.

Afrika'da virüsün en fazla görüldüğü ülkeler sırasıyla Güney Afrika, Burkina Faso, Gana, Senegal, Fildişi Sahili ve Kamerun oldu.