Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 249 kişide daha Covid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece vaka sayısının 3 bin 865'e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 66'sının durumunun ağır olduğu, 89 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

12 kişi hayatını kaybetti

Ülkede, bugüne kadar 12 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail'de Covid-19 önlemleri kapsamında, tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımcının bulunduğu toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.