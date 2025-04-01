İsrail, Tulkerim’de patlayıcı laboratuvarı bulduğu iddiasıyla 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria’nın kuzeyinde patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu bir laboratuvarın ele geçirildiği iddia edildi.

Açıklamada, Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda en az 12 Filistinlinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu gelişmelerin, İsrail ordusunun Batı Şeria’daki baskınlarını artırarak Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı’nda Filistinlileri evlerinden zorla çıkarmasıyla aynı döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail’in Tulkerim kenti ve mülteci kampına yönelik saldırılarının 65 gündür, Nur Şems Kampı’na yönelik saldırılarının ise 52 gündür sürdüğünü bildirdi.

İsrail ordusu Tulkerim Mülteci Kampı, Cenin Mülteci Kampı ve Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik yaklaşık 2 aydır saldırı ve baskınlarını sürdürüyor.

İsrail, düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinliyi öldürüp gözaltına aldı, birçok aileye saha sorgusu yaptı ve bazı evleri askeri karargaha dönüştürdü.

Filistinli yetkililer, İsrail’in bu saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’yı ilhak edip İsrail egemenliğini ilan etme planının bir parçası olarak gördüğünü belirterek, bu adımın "iki devletli çözümün resmen sona erdirilmesi" anlamına geleceği konusunda uyarıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 940 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 399'a, yaralıların sayısı ise 114 bin 583'e yükseldi.