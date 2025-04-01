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Dünya
TRT Haber 01.04.2025 15:10

SpaceX, kutup bölgesini araştırmak için uzay görevi başlattı

Kuzey Kutup bölgesi son yıllarda giderek daha önemli hale geliyor. Özellikle buzulların erimesiyle ortaya çıkan yeni ticaret yolları ve yer altı kaynakları bölgeye ilgiyi artırdı. Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X de bölgeyi araştırmak için uzay görevi başlattı.

SpaceX, kutup bölgesini araştırmak için uzay görevi başlattı
[Fotograf: AA]

Kuzey Buz Denizi'nde buzullar eridi, yeni ticaret yolları ortaya çıktı.

Kuzey Kutup bölgesi dünya siyasetinin yeni odak noktalarından...

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Grönland'ı satın almak istiyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X  de bölge üzerinde çalışmalar yapıyor.

Şirkete ait Dragon uzay aracı ABD'nin Florida eyaletinden fırlatıldı.

4 kişilik mürettebatla yapılan görev 3 ila 5 gün sürecek.

Bu uçuş kutup bölgelerinin üzerindeki ilk görev olarak öne çıkıyor, böylece bölge uzaydan keşfedilecek.

Uzay yolculuklarının insan sağlığına etkilerinin araştırılması için de 22 çalışma da yürütülecek.

 

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