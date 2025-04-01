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Dünya
AA 01.04.2025 14:06

İsrail'in bayramın üçüncü gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

İsrail'in bayramın üçüncü gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli öldü
[Fotograf: AA]

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin batısındaki Er-Raşid Caddesinde bir evi hedef aldı, saldırıda 2 Filistinli öldü.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinin güneybatısında bir binayı ve tarım arazisini bombalaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İlk yardım ekiplerinden alınan bilgiye göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nın doğusuna düzenlenen topçu saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıca Gazze kentinin güneyinde dün düzenlenen hava saldırısında yaralanan Filistinli bir çocuk bugün hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine yönelik saldırısında Filistinli gazeteci Muhammed Salih el-Berdevil, eşi ve 3 çocuğuyla hayatını kaybetmişti.

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